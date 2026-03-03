Trammell Crow steigt in deutschen Wohnungsmarkt ein

Neben dem Bereich Logistik setzt der Projektentwickler Trammell Crow Company (TCC) künftig auch auf die Assetklasse Wohnen. Zu diesem Zweck hat TCC Fabian Gerdon zum Vice President – Development Investment ernannt. Er soll die Wohnimmobilien-Investmentstrategie in Deutschland vorantreiben und eine eigenständige Wohnplattform aufbauen.

.

Von Düsseldorf aus verantwortet Gerdon insbesondere den Ausbau von Purpose-Built-Student-Accommodation- (PBSA) und Micro-Living-Projekten. Zu seinen Aufgaben zählen Akquisition, Strukturierung und Umsetzung neuer Entwicklungsprojekte. Er berichtet an Maximilian Moser, Senior Vice President von TCC.



Gerdon bringt Erfahrung aus Investment- und Strategiepositionen mit. Zuletzt leitete er bei Cube Real Estate AG den Bereich Strategy & Investment Management und baute dort die Investment-Management-Struktur auf. Zuvor war er in verschiedenen Investmentfunktionen bei Unibail-Rodamco-Westfield tätig.



Mit der Personalie will TCC seine Präsenz im deutschen Wohnsegment stärken und gezielt Projekte für Studierende und junge Berufstätige entwickeln.