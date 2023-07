Townscape vermietet 1.500 mÂ² im Scale an Schlothauer & Wauer

Townscape hat einen weiteren Mieter für das Bürogebäude Scale am Prenzlauer Berg gewonnen. Die Schlothauer & Wauer Ingenieursgesellschaft mietet insgesamt rund 1.500 m² Bürofläche und hat die neuen Flächen bereits bezogen. Der Mietvertrag hat einer Laufzeit von zehn Jahren plus Option zur Vertragsverlängerung.

„Wir sind sehr zufrieden mit unseren neuen Flächen und freuen uns darauf, ab sofort an neuer Wirkungsstätte loslegen zu können. Als Experten für Verkehrsplanung ist uns das Thema Anbindung an das Straßennetz und den ÖPNV natürlich besonders wichtig. Hier kann das Scale mit seiner Lage an der großen Ausfallstraße B2 und direktem Zugang zum Berliner S-Bahn-Ring punkten: Schon bei der Einfahrt in die Haltestelle Landsberger Allee kann man unseren neu bezogenen Standort sehen“, erklärt Tilmann Wauer, Geschäftsführer von Schlothauer & Wauer.



„Das Scale ist ein hochmodernes Bürogebäude, das anspruchsvollen Qualitätsstandards folgt und seinen Nutzern hervorragende Bedingungen für unterschiedliche Konzepte der Zusammenarbeit bietet. Mit DGNB-Gold-Zertifikat und Taxonomie-Konformität sowie Artikel-8-Fähigkeit erfüllen wir höchste Nachhaltigkeitsstandards“, kommentiert Thomas Schiffer, Geschäftsführender Gesellschafter von Townscape.



Weitere 15.000 m² des Objekts in der Storkower Straße 142-146 wurden bereits an die BASF Services Europe vermietet [wir berichteten]. Damit ist der Großteil der rund 21.700 m² Gesamtmietfläche des Scale vor der Fertigstellung vergeben.



Das 6-geschossige Gebäude liegt gegenüber dem Velodrom und bietet seinen Nutzern einen eindrucksvollen Blick über Berlin. Durch ihre Lage direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee ist die Immobilie perfekt an den Berliner Ring und das Nahverkehrsnetz Richtung Alexanderplatz und Flughafen BER angebunden. Das Scale verfügt zusätzlich über eine Tiefgarage mit PKW-Stellplätzen, E-Ladesäulen und Fahrradstellplätzen.



„Das Scale liegt an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain, sehr zentral und optimal angebunden. Auch an der direkten Nachbarschaft – DSTRCT.Berlin, Velodrom, Vienna House Andel’s – sieht man: Der Stadtteil belebt sich zunehmend und ist ein attraktiver Arbeitsort. Das ist Büromietern vor dem Hintergrund zunehmend hybrider Arbeitsmodelle wichtig. Im Scale sind jetzt noch 5.000 m² verfügbar, die über einen separaten Eingang verfügen und sich somit auch als Firmenrepräsentanz anbieten“, ergänzt Philipp Janssen, Geschäftsführender Gesellschafter von Townscape.



Durch den Einsatz von Cobiax-Hohlkörperdecken fällt der Beton-Anteil des Gebäudes deutlich geringer aus: Im Vergleich zu konventionellen Stahlbetondecken wurden 15 Prozent der Betonmenge eingespart. Damit bietet das Scale nicht nur einen sehr hohen Standard im Hinblick auf seine flexibel gestaltbaren Büroflächen, sondern auch mit Blick auf ESG-Kriterien.