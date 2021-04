Townscape und Sassenscheidt stellen Leipziger Wohnprojekt fertig

Die Projektentwickler Townscape und Sassenscheidt haben 72 Neubauwohnungen im neuen Leipziger Stadtquartier Lindenauer Hafen an die HanseMerkur Grundvermögen AG übergeben. Der Investor hatte die Wohnanlage Anfang 2019 im Rahmen eines Forward-Deals finanziert und erworben [wir berichteten].

.