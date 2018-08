Townscape und Sassenscheidt erhalten Baugenehmigung für Lido Leipzig

Lido Leipzig

© LIHA-B8 GmbH & Co. KG

Es kann losgehen: Die beiden Investoren Sassenscheidt und Townscape halten die Baugenehmigung für ihr Wohnbauprojekt „Lido“ (Lindenauer Docks) in den Händen, dass die beiden Firmen in einem Joint Venture entwickeln und erstmals im Frühling vorgestellt hatten [wir berichteten]. Die Wohnbebauung auf dem Los 8 am Lindenauer Hafen beruht auf Planungen von RKW Architektur+ und liegt direkt am Kanal. „In Leipzig besteht aktuell eine große Nachfrage an Mietwohnungen. Der Lindenauer Hafen ist ein attraktiver Standort mit bester Anbindung an die Leipziger Innenstadt – zentral gelegen und doch im Grünen“, so Erik Sassenscheidt, Geschäftsführer der Sassenscheidt GmbH & Co. KG.

.

Die Grundstücksgröße beträgt 3.976 m², in vier Bauteilen mit je vier Geschossen entstehen 72 Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von 6.022 m². Die 2- bis 5-Zimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen von 50 bis 120 m² besitzen moderne Grundrisse und verfügen alle über einen Balkon bzw. eine Terrasse. Im Untergeschoss sind Fahrradstellplätze und Kellerräume vorgesehen, zusätzlich entstehen in einer Tiefgarage 61 PKW-Stellplätze. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Fertigstellung ist in Q3/2020 geplant.



Die Entwicklung auf dem Areal im Lindenauer Hafen laufen bereits auf Hochtouren. Das dort entstehende Stadtquartier ist eine der größten Projektentwicklungen der Stadt. Insgesamt hatte die städtische Stadtentwicklungsgesellschaft LESG das Areal in 9 Lose „aufgeteilt“ und vermarktet. Neben einigen privaten und lokalen Playern sind dort zum Beispiel auch Thamm & Partner mit 20 Mio. am Start (Los 9), die ebenfalls in Kürze mit ihrem Projekt starten [Leipzig: Thamm & Partner investieren 20 Mio. Euro am Lindenauer Hafen] sowie die Deutsche Wohnen (Los 7a), die dort derzeit rund 44 Wohnungen errichtet.