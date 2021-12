Townscape und BASF schließen Mietvertrag über 15.000 m²

Projektentwickler Townscape gewinnt mit der BASF Services Europe GmbH einen Großmieter für die Büroprojektentwicklung Scale in Prenzlauer Berg. Die Tochtergesellschaft des Chemiekonzerns wird rund 15.000 m² beziehen und den neuen Standort ab dem vierten Quartal 2022 für ihren Berliner Service Hub nutzen.

