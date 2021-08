Townscape übergibt Berliner Bürogebäude Enter an die Deka

Townscape hat das Bürogebäude „Enter“ im Berliner Brunnenviertel zum 30. Juli 2021 an die Deka Immobilien übergeben und damit das Projekt vollendet. Deka hatte sich das fünf Geschosse und rund 13.500 m² Büroflächen umfassende Objekt bereits im März 2020 zu einem nicht näher genannten Preis im Rahmen eines Forward-Purchase-Deals gesichert [wir berichteten].

