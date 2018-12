Der Projektentwickler Townscape hat 64 Mietwohnungen in Berlin-Spandau an die Gewobag übergeben. Das Projekt wurde Ende 2016 im Rahmen eines schlüsselfertigen Projektankaufs von Townscape an das kommunale Berliner Wohnungsunternehmen Gewobag veräußert. Fast genau ein Jahr später wurde in der Ch

[…]