Townscape holt Thomas Schiffer in die Geschäftsleitung

Thomas Schiffer

© Townscape

Townscape hat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 den langjährigen Mitarbeiter Thomas Schiffer zum weiteren Geschäftsführer ernannt. Schiffer (40) leitet bereits seit knapp drei Jahren die Abteilung technische Projektentwicklung [wir berichteten] und wird in seiner neuen Funktion diesen Bereich weiter verantworten. Zusammen mit den bisherigen Geschäftsführern Sebastian Grabianowski, Henrik Sassenscheidt und Philipp Grabianowski wird Schiffer zukünftig die Entwicklung der Townscape Gruppe vorantreiben.

„Thomas hat erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung der Townscape Gruppe in den letzten Jahren. Er ist bestens vertraut mit den unternehmensinternen Strukturen und unserer gelebten Unternehmenskultur. Wir schätzen seine Expertise und Meinung im Kreis der Gesellschafter sehr, sein unternehmerischer Ansatz hat uns gerade auch in dem herausfordernden Jahr 2020 überzeugt. Wir freuen uns daher sehr, Thomas künftig noch stärker in die Unternehmensführung einbinden zu können“, kommentiert Sebastian Grabianowski von Townscape.



„Der Teamgeist und die partnerschaftliche Herangehensweise bei Townscape haben mich von Beginn an überzeugt. Ich habe hier meine berufliche Heimat gefunden und freue mich darauf, auch in den kommenden Jahren meinen Beitrag zum erfolgreichen Unternehmenswachstum zu leisten“, ergänzt Thomas Schiffer.



Schiffer wechselte nach seiner langjährigen Anstellung bei Bollinger + Fehlig Architekten (Berlin) im Jahr 2016 zu Townscape und war dort zunächst als technischer Projektleiter tätig. Der studierte Architekt setzte in dieser Position seine umfangreichen Erfahrungen im Bereich Bau- und Projektleitung gewinnbringend für das Unternehmen ein und übernahm im April 2018 die Abteilungsleitung.