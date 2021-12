Townscape gewinnt Numa als Betreiber im Berliner Brunnenviertel

Ackerstraße 89

Townscape hat einen Betreiber für seine Service-Apartment-Immobilie mit insgesamt 95 Zimmern im Berliner Bezirk Mitte gefunden. Die Numa Group hat einen Mietvertrag über 15 Jahre für das im Brunnenviertel gelegene Projekt unterzeichnet.

Der Technologie-Anbieter im Bereich der Kurzzeitvermietung eröffnet mit dem Apartmentkomplex in der Ackerstraße bereits seinen sechsten Standort in Berlin. Das Projekt in der Ackerstraße 89 verteilt sich auf zwei Baukörper mit jeweils acht Geschossen und einem eingeschossigen Mittelbau im Innenhof. Townscape wird das Objekt im eigenen Bestand halten.



„Im Berliner Brunnenviertel kennen wir uns aus, hier haben wir bereits die Büroprojekte Enter und Grow erfolgreich entwickelt. Diesmal haben wir uns am Standort jedoch für die Nutzungsart Service Apartments entschieden. Die zentrale Lage und nicht zuletzt die hohe Dichte von angesiedelten Unternehmen in der unmittelbaren Umgebung macht das Projekt zu einer attraktiven Unterkunft sowohl für Geschäftsreisen als auch für private Reisen in die Hauptstadt“, erläutert Sebastian Grabianowski, geschäftsführender Gesellschafter bei Townscape.



„Wir freuen uns sehr mit Townscape als Immobilienpartner ein weiteres Numa-Landmark-Objekt in Berlin-Mitte umsetzen zu dürfen. Für unsere innovativen Service Apartments kommen nur Immobilien in den attraktivsten Hotspots Europas infrage. Bei Numa bieten wir einzigartige Reiseerlebnisse und haben für den reibungslosen Aufenthalt bis zu 80 % der internen Prozesse digitalisiert. In der Ackerstraße 89 können wir unser Konzept dank modernster Gebäudetechnik optimal umsetzen und dabei Verwaltungsaufwand und Betriebskosten minimieren“, führt Dimitri Chandogin, Geschäftsführer der Numa Group, aus.



Townscape hat das Grundstück zu Beginn des Jahres 2021 erworben und während der Planungsphase verschiedene Nutzungskonzepte erarbeitet [wir berichteten]. Auf dem ca. 790 m² großen Grundstück entstehen in den drei Baukörpern ca. 4.000 m² oberirdische BGF Fläche, die auf sieben Obergeschosse verteilt sind. Zusätzlich bietet das Erdgeschoss ca. 110 m² Gewerbefläche. Das gesamte Gebäude wird gemäß den Vorgaben für Neubau-Effizienzgebäude 55 errichtet. Der Baubeginn ist für das 1. Quartal 2022 geplant.