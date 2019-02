Townscape gewinnt Mateusz Kryslak als neuen Technischen Projektleiter

Der Projektentwickler Townscape mit Hauptsitz in Berlin erweitert seine Abteilung Technische Projektentwicklung als Reaktion auf das steigende Projektvolumen. Seit 1. Februar 2019 ist M.Sc. Arch. Mateusz Kryslak (28) als Technischer Projektleiter neu im Team. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre im Architekturbüro RKW Architektur+ in Düsseldorf.

.

Die Abteilung Technische Projektentwicklung unter der Leitung von Thomas Schiffer wird aufgrund der positiven Unternehmensentwicklung sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich weiter wachsen. Bis Mitte des Jahres sollen mindestens ein weiterer Projektleiter folgen sowie eine Junior-Stelle und eine Assistenz besetzt werden.



„Nach meinen Erfahrungen im Architekturbüro ist der Wechsel zum Projektentwickler Townscape für mich der nächste Schritt. Hier kann ich noch tiefer in Entstehungsprozesse einsteigen und ein Immobilienprojekt über den gesamten Bauprozess begleiten. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und die nächsten Projekte bei Townscape“, freut sich Mateusz Kryslak.



Sein Diplom-Studium absolvierte er an der Technischen Universität Posen (Polen) und der Fachhochschule Köln. Anschließend erwarb er ein weiteres Diplom an der Fakultät für Architektur und Design der Universität der Künste in Posen