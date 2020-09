Townscape feiert Richtfest für Berliner Bürohaus Enter

Mit einem Richtfest im kleinen Rahmen ehrte der Projektentwickler Townscape gestern alle Bauarbeiter und ausführenden Gewerke, die am Bau des Büroprojektes Enter im Berliner Brunnenviertel beteiligt sind. Den Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie geschuldet, fand die Feier ohne Gäste und Reden sowie etwas später als üblich statt. So sind die Glasfassaden bereits montiert und der Innenausbau ist bereits weit fortgeschritten. Die Übergabe des fünfgeschossigen Gebäudes wird um den Jahreswechsel 2020/21 erfolgen. Die künftigen Mieter stehen schon fest: Contentful & Merantix, zwei innovative Start-ups auf dem Gebiet Software und KI, werden hier ihr neues Domizil finden.

