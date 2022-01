Townscape ernennt Philipp Janssen zum weiteren Geschäftsführer

Townscape hat zum Jahresbeginn Philipp Janssen zum weiteren Geschäftsführer ernannt. Neben Thomas Schiffer, der die technische Leitung inne hat, wird Janssen (50) in seiner neuen Position künftig den kaufmännischen Bereich verantworten.

.

Gemeinsam mit den Gründern Sebastian Grabianowski, Henrik Sassenscheidt, Philipp Grabianowski und Filip Aulin werden beide so die weitere Entwicklung der Gruppe vorantreiben. Janssen war zuvor für die Euroboden GmbH in der Berliner Niederlassung als Akquisemanager in leitender Position tätig sowie in der kaufmännischen Projektentwicklung für die Laborgh Investment GmbH. Während seiner beruflichen Laufbahn verantwortete der studierte Betriebswirt neben dem Ankauf von Grundstücken der Wohn- und Gewerbenutzung auch den Bereich der kaufmännischen Projektentwicklung sowie das Asset Management.