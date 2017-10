Townscape stößt zweites Neubauvorhaben in Wedding an

Enter

Die Konzeptionsphase ist abgeschlossen: Townscape startet seine zweite Projektentwicklung im Berliner Brunnenviertel in Wedding. Für das Grundstück Ackerstraße/ Ecke Max-Ulrich-Straße wurde jetzt die Gewerbeimmobilie „Enter“ vorgestellt, eine kongeniale Ergänzung zum Neubau „Grow“, den Townscape in der benachbarten Scheringstraße 1 seit dem Sommer in Arbeit hat. Beide Grundstücke hatten die Berliner Ende 2016 eingekauft.

Der Bauantrag für „Enter“ ist bereits eingereicht, so dass mit einem Baustart im 2. Quartal 2018 kalkuliert wird. Die von RKW+ Architekten aus Düsseldorf konzipierten 17.500 m² Bruttogrundfläche verteilen sich auf sechs Etagen. Die fünf Obergeschosse halten jeweils 2.000 m² Bürofläche vor, die flexibel in einer Range von 320 bis 1.350 m² separiert werden können. Die Fassade besteht aus großzügigen Glaselementen, drei Atrien komplettieren die modern-dynamische Anmutung des Komplexes. Das Erdgeschoss wird für ausgesuchten Einzelhandel und Gastronomie reserviert.



Townscape entwickelt „Enter“ quasi als Fortschreibung des eher als Gründerzentrum konzipierten „Grow“: Als Domizil für bereits durchgestartete Unternehmen mit Erfolgspotential. Die Scheringstraße 1 ist derweil nach Angaben der Berliner nahezu komplett vermietet. Ein international ausgerichtetes Shopping-Portal hat allein 8.300 m² angemietet. Über die noch freien Flächen im Erdgeschoss wird gerade final verhandelt.



„Unsere Erwartungen an den Standort haben sich mehr als erfüllt. Die Grundstücke am Technologiepark Humboldthain entwickeln sich rasant. Der Wedding und insbesondere das Brunnenviertel ist eine extrem spannende Ecke Berlins, hier wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun", so Townscape-Geschäftsführer Henrik Sassenscheidt.