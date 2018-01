Tourismusgeschäft in Frankfurt boomt

„Nach Hochrechnungen für das Jahr 2017 erwarten wir ein Rekordergebnis von erstmalig über neun Millionen Übernachtungen. Das ist das achte Rekordergebnis in Folge", erklärt Oberbürgermeister Peter Feldmann. Gemeinsam mit Thomas Feda, dem Geschäftsführer der städtischen Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main (TCF), hat am vergangenen Freitag den touristischen Marketingplan der Stadt für das Jahr 2018 vorgestellt.

.

Die Destinationsmarke Frankfurt besteht aus abgestimmten Markenbausteinen. Diese werden markt-, zielgruppen- und themenspezifisch genutzt, mit dem Ziel, das positive Image des Reiseziels Frankfurt im In- und Ausland weiter zu stärken. Tourismus leistet nicht nur einen bedeutenden Beitrag zum Ansehen der Stadt, sondern ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Studien zufolge generieren Übernachtungsgäste und Tagestouristen einen Umsatz von etwa 4 Milliarden Euro pro Jahr in Frankfurt. Viele Branchen profitieren davon. „Im Mittelpunkt der Vermarktung steht weiterhin die Positionierung als attraktives Städtereiseziel mit breitem Kulturangebot sowie als idealer Kongress- und Tagungsstandort„, sagt der Oberbürgermeister. Aber auch Volksfeste und Großveranstaltungen sind fester Bestandteil der Vermarktungsstrategie; sie erweisen sich als wichtiges Reisemotiv für einen Besuch in Frankfurt. Das Highlight 2018 wird die feierliche Eröffnung der neuen Altstadt im September sein. Das neue DomRömer-Quartier wird Frankfurt touristisch einen neuen Stellenwert verleihen.



Als eine der erfolgreichsten Städtedestinationen Europas ist Frankfurt auf über 50 nationalen wie internationalen Messen, Roadshows und Workshops vertreten. Die Vielfalt der Stadt lässt es zu, für bestimmte Zielgruppen und in bestimmten Quellmärkten zu werben. „Während andere deutsche Großstädte sich auf einige wenige ausländische Märkte beschränken müssen, können wir Frankfurt aufgrund seiner internationalen Gästestruktur weltweit in vielen Quellmärkten positionieren“, erklärte Feda.



Auch die Kongressbranche mit jährlichen 74.000 Veranstaltungen ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Stadt. Das Frankfurt Convention Bureau (FCB) - als Abteilung der TCF - bewirbt sich intensiv um die Ausrichtung von internationalen Großkongressen und Tagungen, um die Position Frankfurts im internationalen Wettbewerb weiter zu stärken. „Frankfurt boomt, und die Erfolge in der Tourismusbranche spiegeln das Potenzial der Stadt wider", blickt Feldmann optimistisch in die Zukunft.