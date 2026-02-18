29,4 Mio. Übernachtungen
Tourismusbilanz 2025: Berlin stabil auf Spitzenniveau
29,4 Mio. Übernachtungen und 12,4 Mio. Gäste sichern Berlin 2025 erneut einen Platz unter Europas führenden Städtedestinationen. 41 % der Übernachtungen entfallen auf internationale Märkte – angeführt von USA und Großbritannien. Kongresse und Großevents liefern zusätzliche Impulse.
Berlin verzeichnete 2025 insgesamt 29,4 Mio. Übernachtungen in mehr als 700 Betrieben. 12,4 Mio. Gäste reisten in die Hauptstadt. Trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten blieb das Niveau stabil. „Wir stärken Berlins Visitor Economy strategisch, zukunftsfähig und digital“, sagt Sabine Wendt, Geschäftsführerin von VisitBerlin. „Mit Events, Angeboten in den Kiezen und datenbasierten Lösungen gestalten wir Tourismus gemeinsam so, dass er Gästen wie Berlinerinnen und Berlinern gleichermaßen zugutekommt.“
Deutschland ist mit 17,34 Mio. Übernachtungen wichtigster Markt. International liegt der Anteil bei 41 %. Größter Auslandsmarkt sind die USA (1,28 Mio. Übernachtungen), gefolgt von Großbritannien (1,27 Mio.) und den Niederlanden. Dynamisch entwickeln sich zudem Türkei (+8,5 %), China (+14,4 %) und Indien (+10,0 %).
Die Visitor Economy generiert 15,1 Mrd. Euro touristischen Konsum und 8,4 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung; rund 224.800 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt am Tourismus.
Ein zentraler Treiber bleibt das Kongress- und Eventgeschäft. 2025 stieg die Zahl der Veranstaltungen um 5,6 %, die Teilnehmerzahl um 26,8 %. Großkongresse wie der ESMO Congress sowie Leitmessen und Publikumsveranstaltungen stärkten Image und Auslastung. Für 2026 stehen unter anderem ILA, InnoTrans, IFA und internationale Gesundheits- und Technologiekongresse an.
Die Zukunftsorientierung spiegelt sich auch in Berlins Hotellandschaft wider: Neben Neubauten prägen 2026 vor allem umfassende Modernisierungen großer Häuser wie Marriott, Hilton, Bristol und Esplanade das Bild. Zugleich setzen aktuelle Neueröffnungen wie das The Dean und das Me and All Hotel Berlin East Side by Hyatt deutliche Impulse für Berlins Hotellerie. Weitere Akzente liefern Zukunftsprojekte wie der Estrel Tower, künftig Deutschlands höchstes Hotel, das Ocean Berlin mit Hotel, nachhaltige Revitalisierungen wie das Clayton Hotel Tiergarten sowie das für 2027 geplante Four-Seasons-Comeback im Hotel de Rome.
„Berlin ist und bleibt ein starkes Reiseziel. Das Jahr 2025 war anspruchsvoll. Berlin hat sich als internationale Kulturmetropole und als Stadt der Freiheit behauptet, die Menschen weltweit begeistert. Gäste aus China und Indien kommen zunehmend nach Berlin. Auch der Kongresstourismus wächst. Wir schauen daher optimistisch in die Zukunft“, so Burkhard Kieker, Sprecher der Geschäftsführung von VisitBerlin.