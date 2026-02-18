Tourismusbilanz 2025: Berlin stabil auf Spitzenniveau

29,4 Mio. Übernachtungen und 12,4 Mio. Gäste sichern Berlin 2025 erneut einen Platz unter Europas führenden Städtedestinationen. 41 % der Übernachtungen entfallen auf internationale Märkte – angeführt von USA und Großbritannien. Kongresse und Großevents liefern zusätzliche Impulse.

