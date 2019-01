Torsten Schrank wird zweiter Geschäftsführer am Flughafen Köln/Bonn

Torsten Schrank ist zum neuen zweiten Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH berufen. Der 44-jährige Diplom-Kaufmann für Betriebswirtschaftslehre wird seine Tätigkeit voraussichtlich Anfang Mai aufnehmen. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer (CFO, Chief Financial Officer) am Flughafen Köln/Bonn wird Torsten Schrank künftig die Bereiche Finanzen, Personal, Infrastruktur und Informationstechnik verantworten.

Torsten Schrank ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen und Führungspositionen am Flughafen München beschäftigt. Seit 2016 leitet er das Konzern-Controlling sowie das Beteiligungsmanagement und war auch maßgeblich für die erfolgreiche Umsetzung eines unternehmensweiten Programms zur Ergebnisverbesserung verantwortlich. Darüber hinaus ist er derzeit als Geschäftsführer der „Flughafen München Baugesellschaft“ mit der Planung und Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen betraut. Er war wesentlich an der Entwicklung des „Satelliten-Terminals“ mit einer Gesamtinvestition von 900 Millionen Euro sowie des neuen „LabCampus“ beteiligt.