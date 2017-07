Torsten Maidorn neuer Standortleiter München bei Tectareal

Torsten Maidorn

Torsten Maidorn (41) übernimmt zum 1. August die Standortleitung der Tectareal Property Management in München. Der Dipl. Wirtschaftsingenieur Maidorn ist bereits seit 2009 bei Tectareal, beziehungsweise dem Vorgängerunternehmen Hochtief Property Management, beschäftigt. Zuletzt war Maidorn Abteilungsleiter für das Property Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Property Managements, im Sinne der Kunden, will Maidorn in der neuen Funktion fortführen.

