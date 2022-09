Torsten Eickhorst wechselt von Exporo zu Aurepa Advisors

Torsten Eickhorst

© Aurepa

Torsten Eickhorst (46) ist zum 1. September 2022 als Head of Investment Management vom Crowdfinanzierer Exporo zu Aurepa Advisors gewechselt. Der Investment- und Asset-Manager der Aurelius Real Estate Opportunities (AREO) hat die Position neu geschaffen.

.

Der Diplom-Ingenieur, Immobilienökonom (IREBS) und Chartered Surveyor (MRICS) berichtet in der neu geschaffenen Position an Hannes Eckstein, Vorstand und Founding Partner der Aurelius Immobiliengruppe. Zuvor war Eickhorst für Exporo tätig, zuletzt in der Position des Head of Investment Management. Dort verantwortete er unter anderem den Aufbau der Investment Management-Abteilung.



„Wir heißen Torsten Eickhorst als Verstärkung unseres Transaktionsteams herzlich willkommen. Er zeichnet sich besonders durch sein umfassendes Knowhow und Netzwerk, Erfahrung auf Eigentümer- und Beraterseite sowie ein ausgezeichnetes Gespür für Investmentmöglichkeiten aus. Im aktuellen Umfeld sehen wir hervorragende Opportunitäten, in Bestandsimmobilien mit Wertschöpfungspotenzial zu investieren und diese nicht zuletzt auch ESG-konform zu repositionieren – für den Ausbau unseres Teams ist der Zeitpunkt daher genau richtig“, so Hannes Eckstein, Vorstand und Founding Partner der Aurelius Immobiliengruppe.



Torsten Eickhorst verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Investment Management und Corporate Finance, in allen relevanten Nutzungsarten. Neben Exporo zählen Nexus Capital Advisors, KGAL Investment Management sowie Cushman & Wakefield LLP zu seinen beruflichen Stationen.