Topshop und Topman in der Galeria Kaufhof München Marienplatz eröffnet

Nach der Eröffnung in der Galeria-Kaufhof-Filiale am Berliner Alexanderplatz im November 2016 hat jetzt der zweite Topshop und Topman Store in der Galeria Kaufhof am Münchner Marienplatz eröffnet. Auf mehr als 1.500 m² gibt es ab sofort im Basement des Warenhauses die aktuellen Trend-Kollektionen der beiden Labels, inklusive eines Accessoires und Beautysortiments. Außerdem wird es im Münchner Shop erstmalig den Stylist Service von Topshop und Topman geben.

