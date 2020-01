2019 ist drittstärkstes jemals registriertes Büroflächenumsatzjahr

In den Top-5-Märkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München fiel 2019 das Jahresendfeuerwerk beim Flächenumsatz aus: Insgesamt wurden im vierten Quartal mit 820.800 m² deutlich weniger Büroflächen neu umgesetzt als in den beiden vorangegangenen Quartalen und 16 Prozent weniger als im vierten Quartal 2018. Gleichwohl erreicht das Jahresergebnis mit rund 3,377 Millionen m² fast das Vorjahresniveau (3,388 Millionen m²) und macht 2019 damit zum drittstärksten jemals registrierten Büroflächenumsatzjahr.

.

Umsatzentwicklung unterscheidet sich auf den einzelnen Märkten

In der Individualbetrachtung der Top-5-Märkte zeigen sich beim Flächenumsatz unterschiedliche Tendenzen. Am Düsseldorfer Markt stieg der Flächenumsatz gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent und am Berliner Markt um 17 Prozent. Deutliche Einbußen verzeichneten dagegen der Münchner Markt mit minus 23 Prozent und – trotz eines im Jahresvergleich besseren vierten Quartals – der Frankfurter Markt mit minus zehn Prozent. Hamburg bestätigte knapp sein Vorjahresergebnis.



Insgesamt wurden 2019 in Berlin fast 1,017 Millionen m² Bürofläche umgesetzt. Die Bundeshauptstadt rückt damit nahe an die Spitzenmarke von München aus dem Jahr 2000 heran (1,045 Millionen m²) und bekräftigt eindrucksvoll ihre starke Stellung als Bürostandort. München bleibt 2019 mit 762.900 m² zweitstärkster Markt in Deutschland, doch hat die bayerische Landeshauptstadt in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Schwung bei den Neuverträgen verloren und im vierten Quartal mit 150.500 m² ihren schwächsten Endquartalsumsatz seit 2010 verbucht. Ein kaum noch vorhandenes Angebot an modernen Flächen im Bestand und eine vergleichsweise moderate Fertigstellungspipeline für 2020 sowie 2021 dürften dämpfend auf Anmietungsvorhaben gewirkt haben. Frankfurt steht dank eines starken vierten Quartals (202.000 m²) mit einem Jahresumsatz von 553.100 m² auf dem dritten Platz, gefolgt von Hamburg, wo im Jahr 2019 insgesamt 538.800 m² umgesetzt wurden. Damit hat die Hansestadt ihr Image als stabiler Markt bestätigt. Düsseldorf schließt das Jahr 2019 mit einem Flächenumsatz von 505.700 m² ab, dem besten Wert, der hier jemals registriert wurde. Das Ergebnis speist sich nicht zuletzt aus Großflächenanmietungen, die rund 33 Prozent zum Flächenumsatz beitrugen.



Mehr Großflächenabschlüsse – außer in München

14 Großflächenabschlüsse im vierten Quartal erhöhten die Gesamtzahl der Neuverträge für Flächen ab 10.000 m² für das Jahr 2019 auf insgesamt 47 (Vorjahreszeitraum: 37). Zusammen generierten diese Abschlüsse, ob als Anmietungen oder als Baustarts für die Eigennutzung, einen Flächenumsatz von rund 966.000 m², rund 300.000 m² mehr als 2018. Expansionen und/oder die Zusammenlegung mehrerer Standorte in einem Gebäude, aber auch Neuansiedlungen und Interimsanmietungen im Zuge geplanter Kernsanierungen waren die Hauptgründe für die Dynamik. Relativ, das heißt in Bezug zum jeweiligen Gesamtumsatz, profitierten Frankfurt mit 35 Prozent und Düsseldorf mit 33 Prozent am stärksten, absolut wurden in Berlin die meisten Flächen mit Großabschlüssen umgesetzt, rund 307.000 m² bei 14 Abschlüssen. München ist der einzige unter den Top-5-Märkten, an dem sowohl die Zahl der Großflächenabschlüsse wie auch die kumulierte Fläche dieser Abschlüsse im Vergleich zu 2018 zurückging und der Beitrag der Großflächen von 27 Prozent auf 20 Prozent sank.



Die Mehrzahl der Großflächenabschlüsse betraf Flächen unter 20.000 m². Alle Abschlüsse von 30.000 m² und darüber fanden in den ersten drei Quartalen statt, darunter die drei flächengrößten des Jahres: Amazon mietete mehr als 54.000 m² im Entwicklungsprojekt Edge East Side in der Berliner Mediaspree an [wir berichteten], die Stadt Hamburg unterschrieb einen langjährigen Mietvertrag über rund 52.000 m² für die Universität Hamburg [wir berichteten] und in Frankfurt Niederrad mietete die DekaBank Deutsche Girozentrale gut 46.000 m².



Anbieter von flexiblen Büroflächen sichern sich weiterhin Flächen

Anbieter flexibler Bürokonzepte bauten ihre Marktpräsenz in den Top-5-Märkten 2019 weiter aus. Doch war die Anmietungsdynamik angesichts der bereits vorhandenen Standorte in den Bürohochburgen und der zunehmenden Schwierigkeiten, weitere geeigneten Flächen zu finden, geringer als im Vorjahr, was sich vor allem in niedrigen Umsatzzahlen im vierten Quartal niederschlug (knapp 15.000 m²). Mit 182.500 m² für das Gesamtjahr 2019 lag der Flächenumsatz um 28 Prozent unter dem von 2018 (252.500 m²). Die Zahl der Neuverträge sank um ein Drittel. Berlin als Start-up-Hochburg stand auch 2019 im Fokus. Hier wurden 18 Neuverträge über zusammen fast 66.000 m² registriert. Sie sorgen für einen Anteil der Flexkonzepte am gesamten Büroumsatz in Berlin von rund sieben Prozent. Den höchsten Anteil am Gesamtumsatz erreichten die Flexkonzepte in Düsseldorf mit fast acht Prozent. Eine Großflächenanmietung von WeWork im dritten Quartal über knapp 22.000 m² in den Herzogterrassen [wir berichteten] sorgte maßgeblich für dieses Ergebnis. In keinem anderen Markt gab es eine ähnlich große Anmietung, vielmehr lag der Schwerpunkt der Neuabschlüsse bei Flächen unter 3.000 m².



Bauaktivitäten bei knapp 4,2 Millionen m² – zwei Drittel davon in Berlin und München

Im Jahr 2019 wurden gut 963.000 m² neuer und kernsanierter Büroflächen bezugsfertig. Zwar liegt das Fertigstellungsvolumen damit deutlich über den Werten der beiden Vorjahre (2018: 732.700 m²; 2017: 696.200 m²), doch konnte es die Nachfrage nach Flächen bei weitem nicht decken. Unternehmen wichen daher 2019 wie bereits in den Vorjahren auf die Voranmietung von Flächen in Objekten in Bau oder in sich erst im Planungsstadium befindlichen Flächen aus. Vor allem für Großflächengesuche waren Projekte häufig die einzige Alternative, seien es Neubauprojekte oder Altbestände, die für eine Kernsanierung mit Erweiterung geeignet sind. Insgesamt befanden sich zum Jahresende knapp 4,2 Millionen m² im Bau, die im Verlauf der Jahre 2020 bis 2023 bezugsfertig werden soll. Doch sind diese Flächen bereits zu fast 60 Prozent vergeben, mit höheren Quoten für die Flächen, die bereits 2020 fertig werden und etwas niedrigeren Quoten für die Flächen, die nach 2020 bezugsfertig werden. Damit sind Unternehmen auch weiterhin dazu aufgerufen, sich frühzeitig mit möglichen Standortverlegungen zu befassen, um die angestrebten Flächen im Hinblick auf Lage und Qualität zum gewünschten Bezugstermin zu finden.



Berliner Durchschnittsmiete toppt alle anderen Märkte

Die überdurchschnittlich hohe Nachfrage der letzten Jahre mit einer stark ausgeprägten Ausrichtung auf moderne Flächen einerseits und einem immer knapper werdenden Angebot andererseits hat sich auf allen Märkten in höheren Mieten niedergeschlagen. Dies gilt insbesondere für Berlin, wo die nachhaltig erzielbare Spitzenmiete seit September 2015 stetig von Quartal zu Quartal gestiegen ist, letztmalig im vierten Quartal 2019 um einen Euro (2,6 Prozent) und in den letzten zwölf Monaten um sechs Euro (18,2 Prozent) auf aktuell 39 Euro pro m² und Monat. Damit liegt das Berliner Spitzenmietniveau 0,50 Euro pro m² und Monat unterhalb der Münchner Spitzenmiete, die im vierten Quartal ebenfalls um einen Euro (drei Prozent) auf nun 39,50 Euro stieg. Im Vergleich zu vor zwölf Monaten liegt die Miete in München um vier Prozent höher. Teuerster Markt in Deutschland bleibt Frankfurt mit 45,00 Euro pro m² und Monat und einem Mietanstieg von 2,00 Euro und sechs Prozent in den letzten zwölf Monaten. Die Hamburger Spitzenmiete stieg im Verlauf des Jahres 2019 dreimal, zuletzt im vierten Quartal um 1,25 Euro (fünf Prozent) und um sieben Prozent (2,00 Euro) in den letzten zwölf Monaten auf aktuell 29,00 Euro pro m² und Monat. Das Düsseldorfer Spitzenmietniveau war im ersten Quartal 2019 um 0,50 Euro und zwei Prozent auf 28,00 Euro pro m² und Monat gestiegen und bestätigte dieses Niveau im weiteren Jahresverlauf.



Mietpreissteigerungen wurden auch außerhalb des Spitzenniveaus verzeichnet mit der Folge, dass die flächengewichteten Durchschnittsmieten in allen Märkten für 2019 höhere Werte erreichten als 2018. Dies gilt vor allem für Berlin. Hier stieg die Durchschnittsmiete um 5,30 Euro und 25 Prozent auf 26,10 Euro pro m² und Monat an – der höchste Wert der deutschen Büromärkte. Zum Vergleich: In Frankfurt liegt der Durchschnittswert bei 21,25 Euro (plus drei Prozent), in München bei 19,95 Euro (plus sieben Prozent).



Ausblick 2020: Flächenumsatz dürfte sinken, Spitzenmieten haben Potenzial nach oben

„Für 2020 und 2021 rechnen die Experten nur mit einem geringen Wirtschaftswachstum von jeweils unter einem Prozent. Auch wenn die Herausforderungen vor allem im industriellen Sektor und im Warenexport liegen, so ist nicht gänzlich auszuschließen, dass es kurzfristig negative Rückkoppelungen in den Dienstleistungssektor gibt. Dem stehen auf der positiven Seite die durch die Digitalisierung möglichen neuen Business Opportunitäten gegenüber sowie Veränderungen in Geschäftsprozessen, die zusätzliches Personal erfordern und andere als die traditionellen Büroflächen, sei es in Bezug auf die Ausstattung oder das Makro- und Mikroumfeld. Wir erwarten, dass über die Top-5-Märkte hinweg ein Büroflächenumsatz von um die drei Millionen m² erreichbar sein wird und dass angesichts eines knappen Angebots an modernen Flächen weiterer Spielraum für steigende Mieten besteht“, kommentiert Christian Lanfer, Head of Office Agency Germany bei Cushman & Wakefield.



„Deutsche Büroobjekte haben sich auch 2019 als hoch attraktives Investment bewährt. Insgesamt wechselten Büroobjekte für rund 39 Milliarden Euro den Eigentümer, mehr als jemals zuvor. Dabei nutzten heimische und internationale Investoren eine Vielzahl großvolumiger Anlagemöglichkeiten in den großen und mittleren Wirtschaftszentren ebenso wie Opportunitäten im Core plus und Value Add Sektor. Nicht zuletzt zogen attraktive innerstädtische Quartiersentwicklungen das Interesse von Investoren auf sich, bei denen sich die Büronutzungen mit arrondierten Nutzungen mischen. Die Spitzenrenditen für Prime Objekte blieben in München (2,50 Prozent) und Hamburg (2,90 Prozent) in den letzten zwölf Monaten stabil und sanken in Berlin um 20 Basispunkte auf 2,90 Prozent, in Frankfurt um 15 Basispunkte auf 2,75 Prozent und in Düsseldorf um zehn Basispunkte auf 3,20 Prozent. Da die Geldpolitik der Zentralbanken auch auf absehbare Zeit auf niedrige Zinsen aufgerichtet ist, werden Büroimmobilien als Anlageprodukt auch 2020 hoch im Kurs stehen. In Einzelfällen sind weitere Renditekompressionen möglich“, erläutert Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany bei Cushman & Wakefield.