Top 21 Systemhaus mietet 1.026 m² in Stuttgart-Nord

Rosensteinstraße 22-24

©

Das IT-Unternehmen Top 21 Systemhaus GmbH hat im fünften Obergeschoss der Immobilie Rosensteinstraße 22-24 im Teilmarkt Stuttgart-Nord etwas über 1.000 m² Büromietfläche angemietet. Eigentümer der Immobilie mit einer vermietbaren Fläche von rund 6.460 m² ist die Deutsche Real Estate.Immoraum Real Estate Advisors war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

.

Darüber hinaus konnte das Maklerhaus Büroflächen an einen Automobilzulieferer in Sindelfingen sowie an einen Ingenieurdienstleister in Ludwigsburg-Zentrum vermieten.



Der Automobilzulieferer Nexans Autoelectric GmbH, ein weltweit agierender System- und Entwicklungslieferant der Automobilindustrie mit Spezialisierung auf die Ausstattung von Elektro- und Hybridfahrzeugen hat im 1. Obergeschoss der Immobilie Neckarstraße 52 in Sindelfingen ca. 450 m² Bürofläche als Kundenbüro angemietet. Vermieter der Immobilie ist ein Family-Office.



Der Ingenieurdienstleister Hildenbrand Ingenieure hat rund 600 m² Büromietfläche im zweiten Obergeschoss der Immobilie Pflugfelderstraße 22 in Ludwigsburg angemietet. Mit dem Einzug Anfang 2020 ist die Immobilie nunmehr vollständig vermietet. Das seit 1955 bestehende Unternehmen entwickelt Baukonstruktionen des Hoch-, Tief- sowie des Brückenbaus. Immoraum hat die Anmietung im Alleinauftrag des Vermieters vermittelt. Dies war nach der Anmietung durch das Notariat Dr. Dr. Matthias Damm im Jahr 2019 bereits der zweite durch das Maklerhaus vermittelte Mietvertrag im Objekt. Vermieter der Immobilie ist ein institutioneller Investor.