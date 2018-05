Toom verlängert Mietvertrag über 7.350 m² in Münster

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat den Mietvertrag für einen Baumarkt in der Hammerstraße 455-459 in Münster verlängert. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der Tochtergesellschaft BBV 10. Der bisherige Mieter Toom hat vorzeitig einen neuen Mietvertrag ab dem Februar 2019 mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen. Durch den vorzeitigen Abschluss des Mietvertrages konnte die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge von rund 1,0 Jahren auf rund 11,0 Jahren erhöht werden. Die 1991 errichtete Immobilie mit einer Mietfläche von rund 7.350 m² verfügt über 200 Parkplätze. Der eingeschoßige Baumarkt mit Gartencenter befindet sich verkehrsgünstig direkt an der stark frequentierten Bundestraße B54.

