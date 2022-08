ToolTime mietet Büroflächen in Friedrichshain

Die ToolTime GmbH in Berlin-Friedrichshain hat 1.700 m² angemietet, um seine Bürokapazitäten zu vergrößern. Der Mietvertrag wurde von Knight Frank vermittelt, beauftragt von einem Family Office aus München, das durch Imcon Immobilien Consulting vertreten wurde. Mieterseitig hat die SRE GmbH den Deal begleitet.

.

Die fast 1.700 m² umfassende Gesamtmietfläche verteilt sich auf insgesamt zwei Etagen von jeweils rund 840 m². Das 1995 fertiggestellte Bürogebäude verfügt über insgesamt ca. 4.000 m² flexibel aufteilbare Gewerbeflächen, rund 700 m² Wohnflächen im Dachgeschoss und 35 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage. Im Rahmen umfassender Revitalisierungsmaßnahmen wurde das gesamte Objekt nach modernsten Standards saniert und besticht durch eine neu gestaltete Fassade, einen Innenausbau im Loft-Stil und eine individuell an die Mieter angepasste hochwertige Innenausstattung.



Das Bürogebäude befindet sich in der Boxhagener Straße 119 in Friedrichshain, einem beliebten Ortsteil des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und wichtige Bundesstraßen. Friedrichshain gehört im Bürosegment zu den Teilmärkten mit den höchsten Volumina und der größten Umsatzstärke und beheimatet eine Vielzahl technologiebasierter Unternehmen. Auch in Sachen Bautätigkeit für geplante Office-Flächen zählt Friedrichshain zu den Hotspots.