Toni Göpel übernimmt Leitung von von Poll Commercial Leipzig

Toni Göpel

Die Commercial-Aktivitäten des Von-Poll-Immobilien-Shops Leipzig werden ab sofort von Toni Göpel geleitet. In den neuen Räumen des Shops am frisch bezogenen Standort in der Prager Straße 2 zeigt er als Geschäftsführer der von Poll Commercial Flagge.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. von Poll Immobilien GmbH Von Poll Commercial Leipzig

Toni Göpel konzentriert sich in seiner Tätigkeit auf die Vermittlung von Mehrfamilienhäusern ab fünf Einheiten sowie von Wohn- und Geschäfts­häusern, ebenso aber auch auf Büro- und Gewerbeimmobilien und Grundstücke zur Bebauung, inklusive Industrie-, Logistik- und Produktionsflächen. Das von ihm betreute Gebiet umfasst neben Leipzig auch die Stadt Halle mit den umliegenden Regionen. Peter Bischoff, der den Von-Poll-Immobilien-Shop seit langem leitet, hatte den Bereich Commercial zuvor geführt und kann langjährige Erfahrung in der Vermittlung von Mehrfamilienhäusern vorweisen. Ebenso ist er Experte für die Vermittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern oder Eigentumswohnungen. Als neuer Geschäftspartner wird Göpel in seiner Tätigkeit vom gesamten Team vor Ort tatkräftig unterstützt.



Toni Göpel ist gebürtiger Leipziger und dort bestens vernetzt. Den regionalen Markt kennt der erfahrene Immobilienberater sehr gut, denn er war vor seinem Schritt zu von Poll Commercial bereits mehrere Jahre lang vor Ort in diesem Bereich erfolgreich bei einem anderen großen Maklerunternehmen tätig.