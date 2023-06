Das Westfield Hamburg-Überseequartier gewinnt inzwischen nicht nur sichtlich an Kontur, sondern füllt sich auch zunehmend: Mit Calvin Klein und Tommy Hilfiger eröffnen zwei weitere Modemarken ihre Flagship-Stores. Darüber hinaus geben die Modemarken Phase Eight und Hobbs ihre Markteintritte im stationären Handel in Deutschland bekannt.

[…]