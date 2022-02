Tommy Hilfiger eröffnet neuen Store in München

Realkon hat dem US-amerikanischen Modelabel Tommy Hilfiger ein Ladenlokal in 1A-Lage an der Ecke Hackenstraße 1 und Sendlinger Straße in München vermittelt. Die PVH (Phillipps-Van Heusen Corporation) sicherte sich den zuvor durch Calzedonia mit der Marke Tezenis genutzten Store mit rund 150 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss für einen neuen Tommy Jeans-Store in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Adidas Terrex Flagship und wird diesen nach Umbau voraussichtlich im Frühjahr 2022 eröffnen. Vermieter ist ein Münchener Privateigentümer.

