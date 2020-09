Tokheim Service mietet 3.300 m² Hallen- und Bürofläche in Nürnberg

Die Tokheim Service GmbH & Co. KG hat ca. 1.900 m² Hallen- und ca. 1.400 m² Bürofläche im Nürnberger Norden angemietet. Der neue Mieter bietet hochwertige Produkte und Dienstleistungen rund um Tanktechnik, Fahrzeugwaschtechnik, Elektromobilität und Zahlungssysteme und suchte in der näheren Umgebung zum Ist-Standort Flächen für circa 40 Mitarbeiter. Mit dem Objekt in der Würzburger Straße 99a in Nürnberg, im Gewerbegebiet Schmalau, wurden alle Suchkriterien bestens erfüllt: ausreichend Fläche, bestens angebunden über die A73 und die A3, sowie eine sehr gute Stellplatzsituation. Vermieter der Immobilie ist ein Privatinvestor. Küspert & Küspert (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Küspert & Küspert war für den Vermieter beratend tätig und hat den Mietvertrag vermittelt.



