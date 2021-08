TOG eröffnet seinen ersten Flexible Work Space in Norddeutschland

TOG (The Office Group) eröffnet diesen Monat mit dem Haus am Domplatz in Hamburg seinen ersten Standort in Norddeutschland. Der in London ansässige Premium-Anbieter von flexiblen Bürolösungen hatte hierfür Ende 2019 mit der Allianz Real Estate einen Mietvertrag abgeschlossen [wir berichteten].

.

Das Haus am Domplatz erstreckt sich über 3.500 m² auf fünf Etagen und liegt mitten in der Hamburger Altstadt zwischen der symbolträchtigen Speicherstadt und der lebhaften Binnenalster. Es bietet 45 individuell gestaltbare Privatbüros und 464 Arbeitsplätze, Lounges und Coworking-Bereiche, Ruhekabinen, Besprechungsräume, Küchen, Duschen und ein Fitnessstudio.



„Wir freuen uns, unseren neuesten Flexible Work Space - Haus am Domplatz - direkt hier in Hamburg-Altstadt zu eröffnen. Die Hansestadt ist für uns ein sehr wichtiger Standort in Deutschland. Wenn man sich das Chilehaus, die Speicherstadt oder die für Hafenstädte typischen Kontorhäuser vor Augen führt, wird deutlich, dass Hamburg schon immer ein Vorreiter für innovative Büro- und Handelshäuser war“, sagt Olly Olsen Mitgründer & Co-CEO von TOG.



,Das urbane Setting, die Geschichte der Stadt, das Viertel und das Bauwerk selbst lieferten die Inspiration für das Bürohaus, ebenso wie die Atmosphäre, Trends und Dynamik der Stadt. Wir wollten diese Lebendigkeit und Individualität in unseren neuesten Standort integrieren und dem Haus am Domplatz eine echte Hamburger Identität geben“, ergänzt Nasim Köerting, Head of Design bei TOG.



Weitere Standorte in Deutschland folgen

Der designorientierte Flex-Office-Anbieter bietet bereits an insgesamt 52 Standorten, viele davon in Großbritannien, und expandiert seit Mitte letzten Jahres auf den deutschen Markt. Neben dem Haus am Domplatz in Hamburg wurden bereits Oper46 in Frankfurt [wir berichteten] und das Kontorhaus in Berlin-Mitte auf der Friedrichstraße [wir berichteten] eröffnet. Im Jahr 2022 wird TOG zwei weitere Standorte in Berlin am Alexanderplatz und Unter den Linden eröffnen. Die beiden neuen Bürostandorte liegen im Pressehaus in der Karl-Liebknecht-Straße 29, das zum Bestand der GEG gehört [wir berichteten] sowie im Linden Palais in der Büroimmobilie Unter den Linden 40.