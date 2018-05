Tochterfirma von Maersk bezieht Flächen im Hamburger Deichtor-Center

Die Containerschiff-Reederei Maersk Deutschland A/S & Co. KG hat für ihre Tochtergesellschaft Seago Line Deutschland A/S & Co. KG ca. 500 m² Bürofläche in Hamburg, Oberbaumbrücke 1, angemietet. Seago Line wird die Flächen im „Deichtor-Center“ zum Juli 2018 beziehen. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zum deutschen Hauptsitz von Maersk und Seago an der Ericusspitze. Eigentümer des insgesamt rund 19.800 m² umfassenden Bürogebäudes Deichtor-Center ist Westbrook Partners. JLL war bei dieser Anmietung beratend für den Mieter tätig.

.