Tobias Scharf folgt auf Mark Rohrer bei Cushman & Wakefield

Tobias Scharf

Tobias Scharf leitet ab 1. Januar 2023 die Hamburger Niederlassung von Cushman & Wakefield und folgt in dieser Position auf Mark Rohrer, der das Unternehmen zum 30. Juni 2023 verlassen und seine neue Funktion als Head of Investment Hamburg bei CBRE antreten wird [wir berichteten].

Bis zu seinem Ausscheiden bleibt Marc Rohrer Head of Capital Markets Hamburg und unterstützt Tobias Scharf bei seinen Aufgaben als Niederlassungsleiter. Neben seiner neuen Funktion bekleidet Tobias Scharf weiterhin die Position Head of Office Agency Hamburg. Der 39-Jährige berichtet unverändert an Christian Lanfer, Head of Office Agency Germany.



„Tobias Scharf wird unsere Präsenz auf dem Hamburger Markt weiter stärken. Dabei intensiviert er in Zukunft das Cross-Selling zwischen unseren einzelnen Services und agiert als zentraler Ansprechpartner für die Kunden“, kommentiert Yvo Postleb, Head of Germany bei C&W, die personelle Neuaufstellung von C&W in Hamburg.



Tobias Scharf ist ein ausgewiesener Kenner des Marktes der Hansestadt und ist in Norddeutschland seit über 15 Jahren in der Immobilienwirtschaft aktiv. Bevor der Diplom-Betriebswirt vor drei Jahren zu C&W wechselte, war er als National Director und Senior Team Leader für das Hamburger Bürovermietungsteam von JLL tätig [wir berichteten]. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem BNP Paribas und Engel & Völkers.



Zu seinen ersten Aufgaben als Niederlassungsleiter gehört die Organisation und Koordination des Umzugs des Hamburger Teams von C&W in das „Triiio Hamburg“. Hier hat das Unternehmen ab Frühjahr 2023 eine knapp 700 m² große Bürofläche in der 9. Etage angemietet [wir berichteten]. Der Umzug wird notwendig, da sich die Zahl der Mitarbeiter des Hamburger Teams von C&W in den zurückliegenden fünf Jahren auf rund 40 verdoppelt hat. Aktuell sind in dem Objekt bereits Interimsflächen bezogen worden.



Nach dem Bezug der neuen Büros wird dem Hamburger Team von C&W deutlich mehr Fläche als bislang zur Verfügung stehen. Die modernen Arbeitsplätze orientieren sich an den qualitativ hohen Maßstäben, die das Interior Design-Team von C&W mit der Neuentwicklung und -gestaltung der Berliner und Düsseldorfer Büros des Unternehmens in der Vergangenheit bereits erfolgreich im Rahmen seines New-Work-Konzepts umgesetzt hat.