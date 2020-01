Tobias Scharf als neuer Leiter Bürovermietung bei C&W Hamburg gestartet

Tobias D. Scharf tritt ab sofort die Leitung der Bürovermietung bei C&W in der Hansestadt an. Der 36-jährige soll den Geschäftsbereich am Standort weiter aus- und aufbauen. Er berichtet künftig direkt an Christian Lanfer, Head of Office Agency Deutschland. „Der Hamburger Bürovermietungsmarkt ist sehr dynamisch. Ich freue mich darauf, mein Immobilien-Know-how und meine Marktkenntnis bei Cushman & Wakefield und für unsere Kunden einzubringen.“

Vor seinem Wechsel zu Cushman & Wakefield war er von 2014 bis 2019 bei JLL als National Director und Senior Team Leader Office Leasing tätig. Sein Wechsel zum Mitbewerber war im vergangenen Herbst bekannt geworden [JLL krempelt Führungsstruktur um]. Bei JLL ist für Scharf André Hoffmann nachgerückt.



Neue Head of Marketing am Start

Ebenfalls in dieser Woche ist Verena S. Bauer als neue Head of Marketing & Communications Germany bei C&W gestartet. Auch sie kommt von JLL, wo sie das Business Marketing für Unternehmenskunden verantwortete. Bei C&W zeichnet sich Bauer ab Januar 2020 als Teil des deutschen Executive Committees verantwortlich für die deutschlandweite Unternehmenskommunikation und berichtet fortan direkt an Deutschland-Chef Yvo Postleb.