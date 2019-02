Tobias Ewald neuer Geschäftsführer bei Dahler & Company

Tobias Ewald

© Dahler & Company

Dahler & Company stellt sich in Frankfurt neu auf: Seit Jahresbeginn hat Tobias Ewald (30) die Geschäftsführung inne und verantwortet gemeinsam mit Vincent Papke den Standort in der Mainmetropole.

Nach seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei Engel & Völkers in Frankfurt am Main war Tobias Ewald dort in den vergangenen sieben Jahren zunächst als Immobilienberater, anschließend als Büroleiter tätig. Zudem vertiefte er seine Fachkenntnis im Rahmen eines Studiums zum Immobilienökonom an der IREBS.