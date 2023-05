Tobias Dippold leitet das Fondsmanagement der d.i.i.

Dr. Tobias Dippold

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG ernennt Dr. Tobias Dippold zum neuen Leiter Fondsmanagement.

Dr. Dippold kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Fondsmanagementbranche zurückblicken. Nach dem Diplomstudium des Wirtschaftsingenieurswesens mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen begann er seine Karriere im Consulting und war u.a. für PwC in Frankfurt tätig. Parallel zu seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Real Estate Management Institute der EBS Wiesbaden schloss er erfolgreich das Intensivstudium „Nachhaltige Immobilien-Projektentwicklung“ sowie seine Dissertation zu Nachhaltigkeit auf dem Immobilienmarkt ab.



Im Anschluss war er zehn Jahre bei der DIC Asset AG / GEG German Estate Group GmbH tätig. Auf berufliche Stationen als Bereichsleiter Strukturierung und Vertragswesen und Senior Fondsmanager folgte 2020 die Berufung zum Head of Fund Management bei der im SDAX notierten Immobiliengesellschaft. Hier verantwortete er zuletzt ein 18-köpfiges Team sowie ein Vermögen von ca. neun Milliarden Euro AuM.