Tobias Barten scheidet aus EV Digital Invest-Vorstand aus

Die EV Digital Invest AG vermeldet eine Änderung im Vorstand. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 wird Tobias Barten, der die Rolle als Co-CEO innehatte, aus dem Vorstand ausscheiden. Er wechselt in den Vorstand der Engel & Völkers Capital AG.

In diesem Zuge wird der bisherige Co-CEO Marc Laubenheimer zum alleinigen CEO sowie Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt und hat seinen Vertrag entsprechend vorzeitig verlängert. Zudem wird Karl Poerschke, bisher Prokurist und Leiter der Operations-, Finance-, Strategy- & Product-Teams, zum 1. Januar 2024 in den Vorstand berufen. Er wird die Rolle des COO einnehmen und das Unternehmen gemeinsam mit Herrn Laubenheimer leiten.



Poerschke ist als Leiter der Funktionen Operations, Finance, Strategy & Product bereits seit 2020 für das Unternehmen tätig. Zuvor war er als Projektmanager in der Strategieberatung PwC Strategy& tätig und hat diverse Finanzunternehmen global insbesondere zu den Themen Digitalisierung, regulatorischer Transformationen und in IT-Projekten beraten.