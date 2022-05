Tobias Bajtel verstärkt Engel & Völkers Commercial Berlin

Engel & Völkers Commercial Berlin gewinnt Tobias Bajtel als neuen Teamleiter im Bereich Investment Wohn- und Geschäftshäuser. Der studierte Immobilienwirt verstärkt seit Mai im Wohn- und Geschäftshausbereich die bestehende Führungsmannschaft unter der Bereichsleitung von Benjamin Rogmans. Nach zwölf Jahren im Hause Engel & Völkers Commercial Berlin hatte Philip Hetzer das Unternehmen im März auf eigenen Wunsch verlassen.

.

Nach dem immobilienwirtschaftlichen Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg war Bajtel zuletzt fünf Jahre als Head of Sales für das Projektmanagement und den Verkauf von Wohn- und Geschäftshäusern bei der David Borck Immobiliengesellschaft mbH verantwortlich.



„Mit Tobias Bajtel konnten wir einen gut vernetzten und erfahrenen Experten für das Segment Wohn- und Geschäftshäuser an Bord holen. Gemeinsam mit Ulrich Blaeser, der bereits seit 13 Jahren die Teamleitung im Berliner Wohn- und Geschäftshausbereich innehat, sind wir mit nunmehr drei starken Führungskräften in dem Bereich perspektivisch sehr gut aufgestellt, um unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, sagt Rackham F. Schröder, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Berlin.



„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe bei Engel & Völkers Commercial Berlin. Gemeinsam werden wir unsere Position als Marktführer am Berliner WGH-Markt weiter ausbauen und mit innovativen Ideen und Lösungen vorangehen“, ergänzt Tobias Bajtel.