TM Property verkauft Mainlus Suites

Projekt Mainlust Suites

Die TM Property Gruppe hat ein Altbau-Projekt in Spitzenlage an eine Privatperson verkauft. Das Objekt, welches um die Jahrhundertwende errichtet wurde, befindet sich in der Mainluststraße, in direkter Nachbarschaft zum Frankfurter Mainufer. Der Altbau besteht aus 9 Einheiten und rund 1.000 m² Mietfläche.

Die Frankfurter Immobilien-Boutique Seil Real Estate (SRE), die bereits den Ankauf des Objekts als Buyside Advisor für TM Property realisiert und als Projektpartner die Konzept- und Entwicklungsphase der Immobilie begleitet hat, war jetzt auch als Sellside Advisor tätig.



TM Property konnte – unter Einbezug der Denkmalschutzbehörde – eine Baugenehmigung zur Umwidmung in großzügige Etagenwohnungen erhalten und das Konzept sah den Vertrieb luxuriöser Altbauetagen sowie des Penthouses vor. Nach der Entkernung des Objekts jedoch wurde bereits ein Erwerber für alle Einheiten identifiziert und mit diesem wurde der Verkauf umgesetzt.



„Dank unserem Ursprung in Wiesbaden kennen wir die Potenziale von Altbauten bestens und wussten, dass dies auch gerade in dieser Toplage funktionieren wird. Der Käufer wird nach Sanierung eine hervorragende Liegenschaft in einer Spitzenlage von Frankfurt am Main besitzen. Die Transaktion zeigt, dass wir auch in diesen Zeiten die passenden Wege finden“, sagt Nino Grubišić, Executive Advisor von SRE.



Über den genauen Kaufpreis des Objekts wurde Stillschweigen vereinbart, er lag jedoch im hohen einstelligen Millionenbereich.­