TM Property kauft Wohnanlage in Friolzheim

Eine Tochtergesellschaft der TM Property Gruppe hat den Erwerb einer Wohnanlage im Wiesenweg in Friolzheim, zwischen Stuttgart und Karlsruhe in der Nähe zum Porsche Entwicklungszentrum Weissach sowie dem Zentrum für Forschung und Vorausentwicklung von Bosch in Renningen, abgeschlossen. Verkäufer ist ein Projektentwickler aus der Schweiz, welcher wegen der Übernahme eines anderen Großprojekts in der Region Stuttgart mit über 100 Wohneinheiten im Rahmen eines diskreten Off-Market-Prozesses nach einem Käufer suchte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Investment umfasst 31 Wohneinheiten verteilt auf drei bereits kernsanierte Bestandsobjekte sowie zwei Bauplätze auf welchen zwei weitere, hochwertige Mehrfamilienhäuser derzeit bereits entstehen. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 3.460 m² entsteht so eine Gesamtwohnfläche von rund 2.400 m² und ca. 50 Stellplätze. TM Property plant die Bewirtschaftung und anschließende Privatisierung der bereits vollvermieteten Bestandswohnungen sowie die Bezugsfertigkeit des Neubaus im Quartal 4, 2021. Derzeit werden die Außenanlagen an den Bestandshäusern fertiggestellt.



„Wir haben zum Ende des vergangenen Jahres den ersten eigenen Erwerb in der Stuttgarter Innenstadt getätigt [wir berichteten] und uns seitdem weiter in der Region stark engagiert. Das Investment in Friolzheim ist mittlerweile die dritte Transaktion, neben einer Wohnanlage in Stuttgart Hoffeld und einem Wohn- & Geschäftshaus in Bad Cannstatt. Neben dem Rhein-Main-Gebiet und NRW soll diese Region unsere dritte Hauptsäule werden“, sagt Tomislav Matic, Gründer und Geschäftsführer der TM Property Gruppe.



Bei der Konzeption sowie dem Verkaufsmanagement des Projekts wird TM Property durch den Strategieberater und Asset Manager Seil & Co. Investment sowie Zeitgeist Wohnbau beraten. Zeitgeist hatte das Geschäft zuvor vermittelt.