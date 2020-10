TM Property kauft Sanierungsobjekt in Halle

Die in Limburg und Wiesbaden ansässige TM Property Gruppe hat über ihren Investment Manager Seil & Co. Investment eine Wohnanlage mit 204 Mieteinheiten in Halle a.d. Saale erworben.

Das Investment umfasst eine kernsanierte Wohnanlage verteilt auf zwei Häuserzeilen, welche insgesamt rund 12.300 m² vermietbare Fläche aufweisen. Die Sanierungsarbeiten des Verkäufers, ein Bestandsimmobilien-Investor aus Berlin, wurden erst kürzlich fertiggestellt sodass bereits ungefähr 100 von 204 Einheiten vermietet sind. Bei den Modernisierungsarbeiten wurden sowohl alle technischen, praktischen und auch vermietungsrelevanten Themen durch gezielte Produktauswahl und solide Handwerksarbeit beachtet, sodass die Wohnanlage in dieser Mikrolage, Halle-Neustadt, als einer der besten Zustände auftrumpft. Die Lage rund um den Braunschweiger Bogen gilt als Zukunftsmarkt im ohnehin stark nachfragten Wohnimmobilienmarkt Halle.



Für die TM Property Gruppe ist es ein weiterer wichtiger Exkurs in eine starke B-Lage, neben den bereits zahlreichen Investitionen in Wohnungsbestände wie z.B. Berlin, Bielefeld, Stuttgart und natürlich dem Heimatmarkt Rhein-Main, wo das Unternehmen in Wiesbaden, Mainz, Bad Kreuznach, Hattersheim und noch in diesem Jahr in Frankfurt aktiv ist. Das Unternehmen geht in diesem Jahr von weiteren Ankäufen mit 5.000 bis 10.000 m² aus.