Die TM Property Gruppe kauft rund 280 Wohnungen in Halle an der Saale von einem Berliner Immobilienunternehmen. Durch den Ankauf von ca. 16.000 m² Mietfläche des sich im Stadtteil Neustadt über drei Straßen erstreckenden Mehrfamilienhauspakets, unter anderem in der Ernst-Abbe-Straße, wächst der regionale Projektbestand von TM Property auf rund 450

