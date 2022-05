TM Ausbau mietet rd. 2.500 m² im Objekt „An den Brücken“

TM Ausbau wird im Sommer 2022 einen neuen Standort an der Donnersbergerbrücke im Münchner Westend eröffnen. Das Unternehmen hat rd. 2.500 m² Bürofläche im Objekt „An den Brücken“ in der Landsberger Straße 84-90 in München angemietet. Vermieterin des LEED-Gold zertifizierten Niedrigenergiehauses ist die Deka Immobilien. Der Mietvertrag wurde durch E.T. Myer Immobilien, dem von TM Ausbau für die Standortsuche exklusiv mandatierten Berater, vermittelt.

