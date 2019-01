TLG vermietet 7.800 m² Bürofläche in der Berliner Spreétage

Die TLG Immobilien AG hat mit einer öffentlichen Einrichtung einen Mietvertrag über rd. 7.800 m² Bürofläche sowie 64 Stellplätze in der Berliner Büroimmobilie Spréetage in der Kaiserin-Augusta-Allee 104-106 geschlossen. Die Mieterin wird die Mietflächen unmittelbar im Anschluss an den Auszug des bisherigen Hauptmieters übernehmen und erforderliche Umbauten selbst übernehmen, Mietbeginn ist im zweiten Quartal 2019. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die Objektkennzahlen verändern sich u.a. durch diesen Neuvertrag sehr positiv: Die Jahresnettokaltmiete konnte um mehr als 50 % auf ein standort- und marktgerechtes Niveau gesteigert werden. Die EPRA Leerstandsquote im Objekt liegt bei rd. 0,5 % und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) steigt um 5,2 Jahre auf 8,0 Jahre. Diese Parameter werden ebenfalls die Bewertung der Spreétage zum 31. Dezember 2018 positiv beeinflussen.

