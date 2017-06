TLG vermietet 3.000 m² in Berlin und Dresden

Die TLG Immobilien AG konnte in Berlin und Dresden Mietverträge über insgesamt 3.000 m² Büro- und Einzelhandelsfläche unterzeichnen.

1.200 m² im kürzlich angekauften Büroobjekt Kapweg belegt

Mit zwei erfolgreichen Vertragsabschlüssen startet die TLG nun die Reduktion des Leerstandes Berliner Büroobjekt Kapweg 3-5. Die Immobilie wurde im August 2016 mit rd. 60 % Leerstand erworben und im Oktober 2016 in den Bestand übernommen [TLG kauft Büroimmobilie in Tegel]. Seither wurden erste bauliche Maßnahmen zur marktadäquaten Vermietung im Objekt umgesetzt.



Zum 1. September 2017 werden nun 962 m² Bürofläche an das örtliche Bezirksamt vermietet. Es wurde eine Quadratmetermiete von 13,00 Euro pro Monat vereinbart. Als Vermittl...

Fotos: Michael Fahrig



[…]