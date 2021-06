TLG verlängert rund 1.750 m² in der KulturBrauerei in Prenzlauer Berg

TLG Immobilien verlängert den Mietvertrag mit einer Einrichtung der Öffentlichen Hand über rund 1.750 m² Büro- und Lagerfläche für weitere 10 Jahre in der KulturBrauerei in der Schönhauser Allee 36 in Berlin-Prenzlauer Berg. Das Objekt ist damit weiterhin langfristig vollvermietet.

Die weit über Berlin hinaus bekannte KulturBrauerei ist ein 28.000 m² umfassendes Industrie-Architekturdenkmal mit insgesamt sechs Höfen und über 20 Gebäuden und verfügt über einen breit gefächerten Mietermix aus den verschiedensten Segmenten wie Büro, Bildung, Kultur und Gastronomie. Das durch die TLG sanierte Ensemble ist einzigartig in Berlin und zeigt die harmonische Verbindung sorgfältig restaurierter Klinkerfassaden mit zeitgemäßer und modernster Infrastruktur. Das Areal befindet sich zwischen Kollwitz- und Helmholtzkiez an der Schönhauser Allee, Sredzkistraße und Knaackstraße sowie Danziger Straße. Der nachgefragte und etablierte Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung mit U- und S-Bahn sowie Bus direkt vor der Tür und ist nur zwei Stationen vom Berliner Alexanderplatz entfernt.