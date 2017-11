TLG steigert FFO um 20 %

Die TLG Immobilien AG hatte am Donnerstag eine Menge für ihre Anleger in petto. Neben äußerst attraktiven Neunmonatszahlen, meldete die im im SDAX-notierte Gesellschaft zwei Off Market-Transaktionen in Höhe von 113 Mio. Euro sowie eine Kapitalerhöhung. Durch die Platzierung von 7,4 Millionen neuen Aktien besorgt sich die TLG rund 146 Mio. Euro, um auf der einen Seite die jüngsten Akquisitionen zu finanzieren, und zum anderen, um ihre Einkaufstour fortsetzen zu können.

FFO um 20 % gesteigert

In den ersten drei Quartalen des Jahres konnte die Gesellschaft ihre Mieterlöse über aktives Asset Management und einer erfolgreich in die Bewirtschaftung übernommenen Immobilie um 13,5 % auf 117,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Ebenfalls stiegen die Funds from Operations (FFO) in diesem Zeitraum um 19,6 % auf 70,1 Mio. Euro (9M/2016: 58,6 Mio. Euro).



Der EPRA Leerstand im Portfolio lag zum Stichtag bei 3,7 % und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert zum Jahresende 2016. Verglichen mit dem Halbjahreswert 2017 stieg die EPRA Leerstandsquote durch den Ankauf des Büroobjekts Astropark in Frankfurt (22,6 % EPRA Leerstand zum Erwerbszeitpunkt) um 0,8 Prozentpunkte [TLG erwirbt Frankfurter Astropark]. Der Abschluss erster neuer Mietverträge in diesem Objekt wird zeitnah erwartet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) im Portfolio sinkt im Vergleich zum Jahresbeginn moderat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Jahre per 30. September 2017. Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) stieg um 18,8 % auf rd. 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zum 31. Dezember 2016. Er beträgt damit EUR 20,00 je Aktie zum Berichtsstichtag (31.12.2016: 18,51 Euro je Aktie).



Der Verschuldungsgrad (Net LTV) der TLG bleibt mit 37,9 % zum 30. September 2017 weiterhin konservativ (31.12.2016: 43,4 %). Die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten der Gesellschaft betrugen 2,11 %. Die bestehenden Darlehen wiesen zum Berichtsstichtag unter anderem aufgrund umfangreicher Refinanzierungsmaßnahmen in den abgelaufenen Quartalen weiterhin eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6,1 Jahren auf.



Das Portfolio der Gesellschaft umfasste 364 Immobilien per 30. September 2017. Dies entspricht einer Abnahme von 40 Objekten im Vergleich zum Jahresende 2016, was im Wesentlichen durch Verkäufe von kleineren Einzelhandelsimmobilien im Rahmen des aktiven Portfolio Managements und Abgänge sonstiger Objekte begründet ist. Dennoch konnte der Wert des Immobilienportfolios in diesem Zeitraum um 8,1 % gesteigert werden. Treiber waren im Wesentlichen eine weiterhin positive Marktentwicklung, insbesondere in Berlin, die sich unter anderem in der Vermietungsleistung und folglich in der Bewertung ausdrückt, sowie ein positiver Saldo aus An- und Verkäufen.



Nach dem Berichtsstichtag erwarb die TLG am 02. November das Nahversorgungszentrum Klenow Tor in Rostock sowie am 08. November das sogenannte Onyx-Portfolio bestehend aus 27 Nahversorgungszentren in zwei Off-Market-Transaktionen. In die Ankäufe investierte die Gesellschaft insgesamt 113,8 Mio. Euro, der reine Kaufpreis beträgt in Summe 111,5 Mio. Euro. Auf den Markt in Rostock entfällt davon ein Transaktionsvolumen in Höhe von 18,6 Mio. Euro. Verkäufer sind laut des Bestandshalters ein privater Investor sowie ein institutioneller Fonds. In Summe generieren diese 28 Einzelhandelsstandorte jährlich Nettokaltmieten von rd. 8,1 Mio. Mio., die Mietrendite beläuft sich über alle Objekte auf rd. 7,2 %. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) liegt bei 5,5 Jahren. Der derzeit noch vorhandene Leerstand von rd. 5,8 % soll zur Optimierung von Flächenstrukturen und Mieterbesatz genutzt werden. Ankermieter im Portfolio sind im Wesentlichen Rewe, Edeka, Kaufland und Penny. Regional liegen die Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern (18%), in Hessen (15 %), in Bayern (14%), in Rheinland-Pfalz (14%), in Nordrhein-Westfalen (14%), in Baden-Württemberg (9%) in Niedersachsen (8%) in „Sonstige“ (8%). Die Immobilien weisen unterschiedliche Baujahre auf und wurden zum Teil erst kürzlich instandgesetzt oder erweitert. Finanziert werden die Akquisitionen - sowie künftige - durch die aktuell durchgeführte Kapitalerhöhung. Im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung hat die TLG ca. 7,4 Mio. neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 19,70 je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoerlös beträgt damit ca. 146,1 Mio. Euro. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 13. November 2017 zum Handel zugelassen und am 14. November 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 15. November 2017 statt.





Neu erworbenes Nahversorgungszentrum Klenow Tor in Rostock.



Weiterhin wurde im Oktober das Übernahmeangebot an die Aktionäre der WCM AG von rd. 86 % der Anteilseigner angenommen [86 % der WCM-Aktionäre haben das TLG-Übernahmeangebot angenommen], so dass nun die weiteren Schritte zum Abschluss eines Beherrschungsvertrages eingeleitet wurden. Die Übernahme der WCM erlaubt es der TLG, ihre Präsenz auch in den wirtschaftlichen Wachstumsstandorten im Westen Deutschlands signifikant auszubauen. Dies erfolgt im Einklang mit der eingeschlagenen Wachstumsstrategie, die sich seit dem Börsengang im Jahr 2014 beschleunigt hat.



„Die bisherige hervorragende operative Leistung im Jahr 2017 sowie die positive Entwicklung der Finanzkennzahlen des Konzerns sehen wir als gute Basis für das Vertrauen, das uns die Aktionäre der WCM kürzlich entgegengebracht haben. Wir sind bestrebt, hieran auch im vierten Quartal 2017 und darüber hinaus im Sinne all unserer Aktionärinnen und Aktionäre mit der dann stark gewachsenen Gesellschaft anzuknüpfen und die TLG weiterhin auf einem wertschaffenden Wachstumskurs zu führen“, so Vorstand Peter Finkbeiner.



Mit Blick auf die starke Entwicklung hat der Vorstand die Prognose für die FFO im Geschäftsjahr 2017 aufgrund der Konsolidierung der WCM AG im vierten Quartal auf eine Spanne von 95 Mio. bis 97 Mio. Euro angehoben.