TLG steigert FFO

Die TLG Immobilien hat das erste Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen. Grundlage dieser Entwicklung waren das gute operative Ergebnis, das aktive Portfolio-, Asset- und Property Management sowie das für die Immobilienbranche weiterhin positive Marktumfeld. Der Wert des Immobilienportfolios lag unverändert bei rd. 4,1 Mrd. Euro. Die Mieterlöse erhöhten sich um 3,7 % auf 57,0 Mio. Euro (Vj. 55,0 Mio. Euro). Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich verglichen mit dem ersten Quartal 2018 um 8,7 % auf 34,6 Mio. Euro (Vj. 31,8 Mio. Euro) bzw. 0,33 Euro pro Aktie (Vj. 0,31 Euro). Der EPRA NAV im Konzern betrug zum 31. März 2019 26,67 Euro je Aktie (31.12.2018: 26,27 Euro), was einer Steigerung um 1,5 % entspricht. „Die wesentlichen Parameter haben sich im ersten Quartal weiterhin positiv entwickelt. Angesichts unseres Verschuldungsgrades, den wir auf 33,6 % weiter senken konnten, sind wir bestens für künftige Investitionen aufgestellt“, so Gerald Klinck, Chief Financial Officer der TLG.

.

Aufgrund von Verkäufen nicht-strategischer Objekte umfasste das Portfolio der TLG zum 31. März 2019 insgesamt 391 Immobilien (31.12.2018: 409), 286 davon unverändert im strategischen Portfolio. Unter anderem ist das Ende 2018 veräußerte Portfolio aus 15 kleinen Einzelhandelsobjekten in Streulagen nunmehr auf den Erwerber übergegangen. Ferner wurden Investitionen in den Bestand aktiviert und gleichen den Wertabgang im Portfolio durch die Verkäufe zum Teil mit aus.



Mit Blick auf das strategische Portfolio lag die EPRA Leerstandsquote zum Berichtsstichtag bei 3,4 % (31.12.2018: 3,3 %), die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) lag unverändert bei 6,0 Jahren. Auch die Mietrendite blieb mit 5,3 % im Vergleich zum Jahresende 2018 stabil. Die Jahresnettokaltmiete im strategischen Portfolio stieg im Jahresvergleich auf like-for-like Basis insgesamt um 3,5 % auf 222,8 Mio. Euro (31.03.2018: 216,0 Mio. Euro). Dabei entfielen auf die Assetklasse Büro 74 % der Steigerung und bewirkten hier einen Anstieg um 5,4 %.



Der Verschuldungsgrad (Net LTV) der TLG ist im ersten Quartal 2019, primär bedingt durch die laufenden Überschüsse und Erlösen aus Verkäufen, um 1,1 Prozentpunkte auf 33,6 % zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum betrugen die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten 1,82 % (31.12.2018: 1,83 %) bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 5,2 Jahren. Das verzinsliche Fremdkapital ist zu 99,3 % durch Festzinsvereinbarungen langfristig fixiert oder durch Zinssicherungsinstrumente abgesichert.



Die zum Ende 2018 gestartete Bereinigung des Portfolios um nicht-strategische Immobilien durch Verkauf wurde auch im ersten Quartal 2019 fortgesetzt. Derzeit befinden sich 105 als nicht-strategisch definierte Immobilien im Bestand der TLG, darunter unter anderem auch bereits verkaufte, aber noch nicht auf den Erwerber übergegangene Objekte, wie das im ersten Quartal 2019 veräußerte Einzelhandelsportfolio aus 29 Objekten. Auch der im Geschäftsbericht 2018 angekündigte selektive Ankauf von Büroimmobilien zur Stärkung des strategischen Portfolios wurde im ersten Quartal mit dem Erwerb des Westside Office in Bonn vorangetrieben (Closing April 2019). Ein weiterer wichtiger Fokus lag im ersten Quartal in der verstärkten Vorbereitung der künftigen Development- und Investitionsaktivitäten für unsere Vorhaben am Berliner Alexanderplatz, in Dresden für die Annenhöfe sowie für zwei weitere Büroprojekte in Planung in Berlin und Dresden.