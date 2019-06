TLG platziert 8,5 Mio. neue Aktien für 222 Mio.

Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG Immobilien AG 8,5 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 26,13 Euro je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit wie angestrebt ca. 222 Mio. Euro. Das Unternehmen wird damit ihr eingetragenes Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 103.384.729,00 Euro um 8.500.000,00 Euro auf 111.884.729,00 Euro erhöhen.

.

Die TLG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie des Unternehmens, unter Beibehaltung ihrer LTV- und FFO-Ziele zu verwenden.



Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 1. Juli 2019 zum Handel zugelassen und am 2. Juli 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 voll gewinnberechtigt. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 2. Juli 2019 statt. Das Unternehmen hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei Monaten vereinbart.



„Wir stehen zu der Wachstumsstrategie für unser etabliertes Portfolio. Diese Kapitalerhöhung ist eine von mehreren Maßnahmen zur Generierung von Kapital, um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und somit das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben“, sagten Barak Bar-Hen, CEO, und Gerald Klinck, CFO der TLG Immobilien AG, zu dieser Kapitalmaßnahme.



Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und als Joint Bookrunners.