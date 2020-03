TLG mit starken vorläufigen Finanzkennzahlen

Die TLG Immobilien veröffentlicht in Anbetracht der derzeitigen Situation an den Kapitalmärkten ihr vorläufiges Ergebnis für wesentliche Kennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019. Der vollständige Jahresabschluss 2019 wird wie geplant am 31. März veröffentlicht.

Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) stieg je Aktie im Jahr 2019 um rd. 24,4 % von 26,27 auf 32,69 Euro. Ursache hierfür war im Wesentlichen die positive Wertentwicklung des Immobilienbestandes um rd. 638,4 Mio. Euro – insbesondere im Berliner Büroportfolio – im Laufe des Geschäftsjahres und mit 49,8 Mio. Euro der Anteil, den die Gesellschaft an der Aroundtown seit September 2019 hält.



Die Funds from Operations (FFO) konnten 2019 ebenfalls gesteigert werden: Durch einen Anstieg des Ergebnisses aus der Objektbewirtschaftung und den Ergebnissen der Beteiligung an der Aroundtown stiegen die FFO um rd. 10,4 % von 134 Mio. auf 148 Mio. Euro. Die FFO je Aktie stiegen von 1,30 auf 1,37 Euro (+5,4 %), was bereits die Effekte aus der Kapitalerhöhung im Juni 2019 beinhaltet. Die FFO je Aktie entsprechen damit dem für das Jahr 2019 als Ziel ausgegeben Wert.



Der Verschuldungsgrad (Net LTV) der TLG sank im Geschäftsjahr 2019 um 1,4 Prozentpunkte auf 33,3 % bei einem gleichzeitigen Barbestand von rd. 500 Mio. Euro



"Unsere Kennzahlen sind deutlich positiv und belegen einmal mehr die sehr gute Aufstellung unserer Plattform. Wir sind zuversichtlich, dass unser diversifizierter Immobilienbestand an starken Standorten und unser solides Geschäftsmodell auch weiterhin auf eine erfolgreiche Entwicklung des derzeit mit der Aroundtown entstehenden gemeinsamen Unternehmens einzahlen werden. Wir verfügen aktuell über einen Barbestand von rd. 500 Mio. Euro, auch stehen in naher Zukunft keine Fälligkeiten bei unseren Darlehen an, womit wir uns in einer finanziell äußerst soliden Position sehen“, kommentiert CEO Gerald Klinck.