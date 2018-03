TLG Immobilien steigert FFO um 34 % und Portfoliowert um 52 %

Die TLG Immobilien hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 abgeschlossen: Neben marktbedingten Wertzuwächsen und wertsteigernden Maßnahmen in einzelnen Objekten, haben Akquisitionen sowie die im Oktober 2017 abgeschlossene Übernahme der WCM zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der Wert des Immobilienportfolios stieg damit auf 3,4 Mrd. Euro (31.12.2016: 2,2 Mrd. Euro). Die Mieterlöse erhöhten sich um 19,8 % auf 168,3 Mio. Euro (Vj. 140,5 Mio. Euro), u. a. aufgrund von Zukäufen und der derzeit positiven Marktentwicklung. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich in diesem Zeitraum um 33,6 % auf 102,7 Mio. Euro (Vj. 76,9 Mio. Euro). Im Jahresverlauf hatte die TLG Immobilien ihre FFO-Prognose zweimal erhöht, zuletzt im November 2017 auf 95 Mio. Euro bis 97 Mio. Euro. Diese Spannbreite wurde mit den vorliegenden Jahreszahlen deutlich übertroffen. Treiber hierfür waren im Wesentlichen die für die TLG Immobilien festgesetzten ertragsteuerlichen Verlustvorträge sowie ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung.

Immobilienportfolio weiter gewachsen

Das Immobilienportfolio der TLG Immobilien umfasste zum 31. Dezember 2017 426 Objekte (31.12.2016: 404 Objekte). 85 Objektzugängen, davon 56 im Zuge der Übernahme der WCM, standen 63 portfoliobereinigende Desinvestitionen gegenüber. Die Objektzukäufe erfolgten mit der Büroimmobilie astropark in Frankfurt am Main im Juli 2017 sowie im Rahmen von zwei Transaktionen über insgesamt 28 Einzelhandelsimmobilien im November 2017 überwiegend in west- und süddeutschen Standorten. Das Investitionsvolumen betrug hierbei insgesamt rd. 205 Mio. Euro.

Die EPRA-Leerstandsquote lag zum Berichtsstichtag im Portfolio bei 3,6 % (31.12.2016: 3,8 %), die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) bei 6,3 Jahren (31.12.2016: 6,1 Jahre) und die Mietrendite bei 6,3 % (31.12.2016: 6,9 %). Der EPRA Net Asset Value betrug zum 31. Dezember 2017 2,2 Mrd. Euro bzw. 21,84 Euro je Aktie (31.12.2016: 18,57 Euro je Aktie).



Solide Finanzierungsstruktur

Die TLG Immobilien war im vergangenen Jahr mehrfach am Kapitalmarkt aktiv. In zwei Kapitalerhöhungen wurden insgesamt 14,1 Mio. Aktien ausgegeben und ein Bruttoerlös von insgesamt 262 Mio. Euro erzielt. Im November 2017 hat das Unternehmen zudem erstmals eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro begeben. Das durch die Anleihe aufgenommene Fremdkapital diente zum größten Teil zur Ablösung bestehender Darlehen. Die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten sanken damit auf 1,84 % (31.12.2016: 2,46 %) bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 6,3 Jahren. Das Fremdkapital ist zu 100 % durch Festzinsvereinbarungen langfristig fixiert oder durch Zinssicherungsinstrumente abgesichert.

Mit einem Verschuldungsgrad von 39,2 % (Net LTV) (31.12.2016: 43,4 %) wies die TLG Immobilien zum Bilanzstichtag eine solide Finanzierungsstruktur auf. Der Rückgang der Verschuldungsquote geht auf die beiden Barkapitalerhöhungen und Bewertungszuwächse bei den als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien zurück.



„Die Unternehmenskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017 belegen abermals, dass es uns gelungen ist, das hohe Wachstumstempo im vergangenen Jahr beizubehalten, ohne dabei Abstriche bei der Finanzierungsstruktur oder bei der Portfolioqualität zu machen. Wir haben unsere FFO deutlich erhöht und darüber hinaus zusätzliche Verlustvorträge auf Ebene der TLG Immobilien sichern können. Nach den Kapitalerhöhungen und der erfolgreich begebenen Anleihe ist die TLG Immobilien weiterhin solide finanziert und auch für künftiges Wachstum gewappnet,“ erläutert Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG Immobilien.



„Das wichtigste Ereignis für unser Unternehmen war im vergangenen Jahr die erfolgreiche Übernahme der WCM. Unser Portfoliowert ist damit sowie über weitere Objektzukäufe und Wertzuwächse in einem Jahr um mehr als 50 % und im Vergleich zum Börsengang um mehr als 100 % gestiegen. Dieses Wachstum hat sich deutlich positiv in den Mieterträgen und den FFO niederschlagen. Wir setzen auch weiterhin auf die Optimierung unseres diversifizierten Portfolios aus Büro-, Einzelhandels- und Hotelimmobilien an attraktiven Standorten in Deutschland. Darüber hinaus planen wir in den kommenden Jahren eine intensivere Beschäftigung mit den vorhandenen Entwicklungspotenzialen in unserem Bestand,“ sagt Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG Immobilien, mit Blick auf das Portfolio.



Dividendenvorschlag 0,82 Euro je Aktie

Der erfolgreiche Geschäftsverlauf im Jahr 2017 ermöglicht es dem Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung der TLG Immobilien AG am 25. Mai 2018 in Berlin eine Dividende von 0,82 Euro je Aktie vorzuschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand ein weiteres Wachstum des Immobilienportfolios sowie eine Zunahme der FFO auf 125 Mio. Euro bis 128 Mio. Euro.