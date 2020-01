TLG steigert Bewertungszuwachs um 5,5 % auf rund 244 Mio. Euro

Zum Jahresende 2019 vermeldet die TLG Immobilien AG einen vorläufigen Bewertungszuwachs von rd. 244 Mio. Euro. Dies entspricht im Vergleich zum 30. Juni 2019 einem Zuwachs von 5,5 % (like-for-like) und einem absoluten Anstieg unter Berücksichtigung der Verkäufe im zweiten Halbjahr 2019 von rd. 4,6 Mrd. Euro auf rd. 4,7 Mrd. Euro.

.

Wie schon zum Ende des ersten Halbjahres 2019 ergibt sich diese Wertänderung zu 90 % aus Berliner Immobilien, die weiterhin von der dynamischen Marktentwicklung mit steigenden Mieten profitieren. Die Aufwertung entfällt jeweils etwa zur Hälfte auf die Assetklassen Invest und Büro.



Ferner wurde ein weiteres Investitionsprojekt mit einem geplanten Investitionsvolumen von rd. 40 Mio. Euro im Berliner Portfolio des Unternehmens identifiziert. Durch den angestrebten Zusammenschlusses mit Aroundtown [wir berichteten] kann dieses Projekt künftig realisiert werden.



Auf Basis des EPRA Net Asset Value per 30. September 2019 in Höhe von 30,25 Euro je Aktie ergibt sich durch den Bewertungszuwachs im zweiten Halbjahr 2019 ein pro-forma EPRA NAV von rd. 32,40 Euro je Aktie zum Jahresende 2019. Dies entspricht einer Steigerung um rd. 7 %. Der entsprechende pro-forma Net LTV beträgt 34 %, unter vollständiger Berücksichtigung der Hybridanleihe rd. 43 %.



„In dieser Wertsteigerung sehen wir erneut die starke Dynamik am Berliner Markt für Büroimmobilien reflektiert. Ebenso zeigt der hohe Anteil aus unseren Investitionsprojekten, dass wir mit unseren Wachstumserwartungen bei den Büroinvestments richtig liegen. Hier sehen wir vor allem in der bevorstehenden Fusion mit Aroundtown großes Potenzial, um künftig weiteres Wachstum zu generieren“, so Gerald Klinck, CFO der TLG Immobilien.