TLG Immobilien erhöht FFO um 20 %

Die TLG Immobilien AG ist weiter auf Wachtumskurs: Wie der Bestandshalter meldet, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 das Portfolio auf Wert von rd. 2,24 Mrd. Euro ausgebaut werden (31.12.2015: 1,77 Mrd. Euro). Zuwächse erfuhr das TLG-Portfolio 2016 vor allem durch Zugänge in den Asset-Klassen Büro-, Einzelhandel- und Hotelimmobilien. Damit erhöhte sich der Gesamtwert des Portfolios im Jahre 2016 um ca. 443 Mio. Euro. Auch der NAV - Net Asset Value (EPRA) steigerte sich 2016 um 6 Prozent.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Ernst & Young TLG Immobilien AG

Laut des vorläufigen Jahresergebnisses der TLG ist der FFO (Funds from Operations) um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresergebnis gestiegen. So weist die vorläufige FFO-Position für das vergangene Geschäftsjahr 77 Mio. Euro aus und ist damit 11 Mio. Euro höher als im Geschäftsjahr 2015. Die Erlöse aus Mieten gibt das Unternehmen für 2016 mit 140 Mio. Euro (2015 - 127 Mio. Euro) an. Das entspricht im Vergleich zu 2015 einer Steigerung von ca. 10 Prozent.



Den endgültigen, von Ernst & Young geprüften Jahresabschluss will TLG am 9. März 2017 veröffentlichen.